Göreve gelseydim geri alacaktım





Seçim akşamı inşaat çalışmalarının başlamasıyla ortaya çıkan skandal satış hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Metin, Bolu Halkı başkanlık görevini bana verseydi o yanlış uygulamaya dur diyecektim. Satılan caddeyi müteahhidin parasını ödeyip geri alacaktım değerlendirmesinde bulundu. 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirmek ve teşekkür etmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Metin birçok soruya da yanıt verdi. Metin bir gazetecinin, “Kültür Mahallesi Necdet Gören Caddesinin parsellenip satılması konusunda ne düşünüyorsunuz” şeklindeki sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, “seçimden bir ay evvel durum Kültür Mahallesinde seçim çalışması yaparken vatandaşlar tarafından bana iletildi. Bende arkadaşlarıma talimat vererek durumu incelettim. Gerçekten Belediye Meclis kararı ile caddenin parsellenip ihale ile satıldığını ve parasının alındığını öğrendim. İhaleyi alan müteahhide haber yolladım ve sakın inşaata başlama burasını paranı ödeyip tekrar belediyeye alacağız. Bu satış oradaki fiili duruma uygun bir satış değil. Zararın neresinden dönülürse kardır dedim. Kimsenin zarar görmeyeceği şekilde konuyu çözmek için seçimin tamamlanmasını bekledik. Sonuçta Bolu halkı başkan olarak Tanju Özcan’ı seçti. Biz seçilseydik bu büyük yanlıştan dönülmesini sağlayacaktık” ifadelerini kullandı.

Müteahhit firma 31 Mart gecesi hafriyata başladı diyen Fatih Metin, “Müteahhit kimlerden ne söz aldı ki seçim sonucunu görür görmez arsaya kazmayı vurdu. Eğer biz göreve gelseydik durumu düzelteceğimizi söylediğimiz için inşaat başlatamayacaktı” şeklinde konuştu.