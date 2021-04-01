Görevi başında kalp krizi geçirdi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi çalışanı olan Hüseyin Zengin, sabah erken saatlerde belediyeye geldi. Su veznelerinde görevli 50 yaşındaki Hüseyin Zengin, masasında otururken kalp krizi geçirdi. Zengin, belediyeye gelen ambulansla hemen Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 3 çocuk babası Zengin’in vefatı çalışma arkadaşlarını büyük üzüntüye boğdu.

Zengin’in vefatı sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Özcan mesajında, “Sabah görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu erken yaşta aramızdan ayrılan ve bizleri derin üzüntüye boğan Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü su abone servisinde görevli 29 yıllık mesai arkadaşımız Hüseyin Zengin’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 11:13