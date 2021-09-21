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Görevlerine bir yenisini daha ekledi

Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin en önemli ve önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 59. genel kurul toplantısı İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirildi.

Görevlerine bir yenisini daha ekledi


Haber: Okay Özcan

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TOBB Başkan Vekili Ali Kopuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV’nin kurucu, mütevelli ve destekçi kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurula Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de Vakfın mütevelli kuruluşlarından olan TOBB’nin delegesi olarak iştirak etti.

Genel kurulda yapılan seçimde, üstlenmiş olduğu görevlerine bir yenisini daha ekleyen Ateş, delegelerin oybirliğiyle İktisadi Kalkınma Vakfı’nın önümüzdeki dönem Denetim Kurulu asil üyeliğine seçildi.

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