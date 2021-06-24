Görkem’in başarısı



Haber: C. Kutay Aykan

TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmelerinde, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucundaBolu Bilim ve Sanat merkezi Tarih alanında Görkem İlke DoğanBolu’da birinci oldu. Toplam 15.674 proje başvurusu içinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seray Altunöz’ündanışmanlığında öğrencimiz Görkem İlke Doğan’ın yaptığı ‘Teknolojiyi Seyyahlarla Buluşturuyorum’ isimli projesi ile finalist olmaya hak kazandı. İlimizi Türkiye finallerinde temsil edecek olan öğrenci Görkem İlke Doğan’ın öğretmenleri projeyi yaygınlaştırma açısından farklı çalışmalar yaparak veBolu Belediye yetkilileri ile de görüşüp ve fikir alışverişinde bulundular.

Olay Gündem Ailesi olarak İlimiz Bolu’yu Türkiye finallerinde temsil edecek olan öğrenci ve öğretmenimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde kendilerine başarılar diliyoruz.