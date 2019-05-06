Görme engelli Çin yolcusu

Haber : Esra Öztürk

Asıl mesleği aşçılık olan 37 yaşındaki MicheleGiuliano, engelli bireylere ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla bir proje geliştirdi. Giuliano, farklı ülkelerden insanlara birliktelik mesajı vermek, bunu yaparken de görme engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak istediğini 28 yaşındaki DavideValacchi'ye anlattı. MicheleGiuliano ve engelli bireylere ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla bisikletle yolculuk yapma konusunda ikna ettiği görme engelli arkadaşı DavideValacchi, 2 ay önce tandeme binerek Pekin'e gitmek üzere Roma'dan yola çıktı. Bugüne kadar 3 bin kilometrelik yolu aşarak Düzce'ye ulaşan İtalyan ikili, yolculukları esnasında kendilerini görenler tarafından misafir edilerek barınma ihtiyaçlarını gideriyor.

İki arkadaş, güzergahları boyunca bir araya geldikleri insanlara "engelsiz yaşama" dair bilgilendirici konuşmalar yapıyor. DavideValacchi, yaptığı açıklamada, yolculuklarının 2 ay önce Roma'dan başladığını ve bugüne kadar 3 bin kilometre boyunca pedal çevirdiklerini söyledi. Yolculuğun, uzun ve yorucu ama düşündüklerinden daha güzel geçtiğini belirten Valacchi, şöyle devam etti:

"Yolculuğumuz 2 ay önce Roma'dan başladı. Bugüne kadar 3 bin kilometre pedal çevirdik. Hedefimiz Pekin'e ulaşmak. Amacımız farklı ülkelerden insanlara birliktelik mesajı aşılamak. Bunu yaparken görme engellilerin yaşam kalitesini de artırmak istiyoruz."

Valacchi, bisiklete bindiği günden itibaren yaşam kalitesinin değiştiğini dile getirerek, "Bisiklete binmek hayatımı değiştirdi. Ben de bu ulaşım biçimini her ülkede görme engelliler için yaygınlaştırmak istiyorum. Yolumuz uzun. Bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

MicheleGiuliano da arkadaşını bisikletle yolculuk konusunda güçlükle ikna ettiğini anlatarak, "Arkadaşım Davide'yi ikna etmem biraz zaman aldı ama ben her türlü bu yolculuğu yapmaya kararlıydım. Profesyonel bisikletçi değiliz ama her gün elimizden geldiğince sürüyoruz." dedi.

Yolculukla engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Giuliano, "Bu yolculukta arkadaşımın bir mesajı var. Ona bu mesajı yaymasında yardımcı oluyorum. Yardım ederek onun engellerini aşmasını sağlıyorum. Bir haftadır Türkiye'deyiz. Çok yorulduk. İnanılmaz zor, Bolu Dağı'nı aşıyoruz. Şansımıza güzel, güneşli bir hava var." diye konuştu.