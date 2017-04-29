27 Nisan 2017 Perşembe günü ikindi namazına müteakip İlçemiz Samat köyü kabristanında toprağa verilen merhume Kamile Erul’un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı.

Cenaze Programına;Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.MehmetGörmez’in yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar,Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Müftüsü Orhan Genç, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal,Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt,Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Pursaklar Müftüsü Hasan İzmirli, Mengen Müftüsü Naci Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Din İşleri Yüksek Kurul Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanları ve çevre il ve İlçe müftüleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze merasimi sonraıBelediye Başkanımız Mustafa Allar’ın daveti üzerine Esentepe mesireliğine gelenDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmezve beraberindeki heyetEsentepe de yürüyüş yaparak İlçemizdeki din hizmetleri üzerine bilgi aldı ve akşam saatlerinde ilçemizden ayrıldı.