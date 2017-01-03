Haber: Kasım ŞAHİN

Muhtarların Dernekleriyle birlikte başlattıkları yardım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Dr. Abdullah Danışman; “ Türk halkının vicdanını temsil eden Türk Kızılayı dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamıştır. Hepimizin bildiği gibi sınır komşumuz Suriye'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Yardımseverlerimiz tarafından buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Bolu Şubesine nakdi bağışlar yapılmaktadır. Bu süreçte ihtiyaçlara yönelik gıda ve malzeme yardımı yapmak isteyen ve Türk Kızılayı Bolu Şubemizin böyle bir faaliyeti olup olmadığını soran yardımsever vatandaşlarımızın olduğunu gördük. İlimizdeki Muhtarların Dernekleriyle birlikte Haleplileri 'Görmezden Gelmeyin' kampanyasını başlatarak bu imkânı vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Suriye kırsalında çadırlarda yaşayan insanlara soğuktan korunmaları için "battaniye" bebekleri için bebek maması ve bezi gıda olarak da konser ve gıda göndermeyi planladık. Bu dört ihtiyacın temini için 2 Ocak 2017 ile 16 Ocak 2017 tarihleri arasında kampanyamızı sizlerin de desteği ile başlatıyoruz. Bolulu yardımseverlerimiz bu dört ihtiyaçtan istediklerini istedikleri miktarda mahallelerinin muhtarlıklarına bırakabilirler. Kampanya sonunda toplanan ayni yardımlar Suriye kırsalındaki barınma merkezlerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Bolu Şubesi tarafından bölgedeki Türk Kızılayı ekiplerine gönderilecektir. Yardım Kampanyamıza destek olacak herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.