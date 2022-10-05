Görsel hayranlık uyandırdı

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Yaşamı ve doğayı paylaştığımız hayvan dostlarımızdan sevgimizi ve şefkatimizi esirgemeyelim” açıklamasını yaparak, foto kapan ile doğadan çekilen görüntüleri bir araya getirdi. Karada, havada ve sulak alanlarda çekilen birbirinden güzel görüntüler, izleyenleri adeta büyüledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Korumu Günü nedeniyle Bolu’nun doğal yaşam alanları içerisinde yaşam mücadelesi veren hayvanların görüntüler izlenme rekoru kırdı. Videoda doğal yaşam alanlarında yaşayan hayvanların yanı sıra evlerimizde, sokaklarımızda beslediğimiz hayvanlara da yer verildi. Söz konusu paylaşımda, #4EkimHayvanlarıKorumaGünü, #BoluÜretiyor, #SenÜretYeter, #TürkiyeÜretiyor, #GıdanıKoru etiketleri de paylaşıldı.