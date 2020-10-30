Görsel şölen için Abant’ı seçtiler

Haber: Aysun Beykoz

İstanbul ile Ankara arasında doğal güzellikleri ile ünlü ilimiz Bolu’da bulunan Abant Tabiat Parkı, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini sunuyor. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı'ndaki ağaçlarda yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor. Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkını tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, büyüleyen doğal güzellik eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor. Tatil için Abant'ı tercih eden Hüseyin ve Zeynep Aydın çifti görsel şölen hakkında,"Abant'ın güzelliğini daha önce de görmüştük ve arkadaşlarımız bizlere Abant'ı tavsiyede etmişti. Fotoğraflardaki gibi mi acaba merak ediyorduk. Gelip görmek bizim için iyi oldu” ifadelerini kullandı.