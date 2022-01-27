Görselliği hayran bıraktı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve Bolu’nun Pamukkalesi olarak da bilinen Akkayalar Travertenleri yaklaşık 8 metre uzunluğunda buz sartıkları oluşturması muhteşem bir görsellik yarattı.

Bolu ve Batı Karadeniz’in tek örneği olan, doğal yapısını yıllardır koruyan Akkayalar yaz aylarında Pamukkaleyi andırması kış aylarında ise buz sarkıtlarıyla adını bu yönde de duyuran bölgede, ayrıca maden suyunun bulunması da artı bir katma değer yaratıyor. Akkayalar Travertenlerinin buz tutması görenleri şaşkına çevirirken, birçok vatandaşlar araçlarını durdurup, bol bol fotoğraf ile video çekimi gerçekleşti.