Görünmez kaza şaşırttı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Aşırı hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kaza, saat 11.30 sularında Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi Rahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 ES 513 plakalı otomobil Atatürk Orman Parkı istikametine doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Aşırı hızlı olduğu öğrenilen otomobil, kaldırıma çarptı ve yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki bahçe duvarının üzerinden uçarak geçip burnu üzerine apartman bahçesine çakıldı. Kaza esnasında apartmanın bahçesinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza sırasında yoldan geçen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde büyük maddi hasar oluştu. Hasarlı araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.