



Haber: Ceylan Beykoz

Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla; Sedaş ekipleri ilk olarak Demirciler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklarda bulunan elektrik hatlarını yer altına almak için çalışmalara devam ederken, aynı çalışmalar Seviller Mahallesinde de sürecek.

Yapılan çalışmaların sonunda elektrik direklerinde bulunan kablolarının oluşturduğu görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Çalışma yapılan bölgelere çalışmalar tamamlandıktan sonra Sedaş ekipleri tarafından aydınlatma direkleri dikilecek. Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çalışmaları yakinen takip ediyorlar.