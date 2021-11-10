

Haber: Ceylan Beykoz

Her gün yüzlerce aracın geçtiği cadde üzerindeki tüm binaların dış cepheleri boyanarak, görüntü kirliliğine son verilecek.

Bolu Belediyesi Bolu’yu güzelleştirmeye devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi’nin Akpınar Mahallesi tarafındaki araç trafiğine açık kısmında görüntü kirliliğine neden olan bakımsız binaların tamamı Bolu Belediyesi’nce başlatılan ‘dış cephe güzelleştirme çalışmaları’ ile boyanacak.

Bina sahiplerinden ücret alınmıyor

Bolu Belediyesi caddenin çehresini değiştirecek çalışmaların startını geçtiğimiz günlerde verdi. Başlatılan çalışmalar sonucu Büyük Kökez mevkiinden Yukarı Çarşı’ya kadar olan kısımdaki binaların ön cepheleri, bina sahiplerinden hiçbir ‘ücret alınmaksızın’ boyanmaya başlandı.

Görüntü kirliliği sona erecek

Binalar alınan iş ve çevre güvenliği önlemleri eşliğinde bir bir boyanıyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla, İzzet Baysal Caddesi’nin araç trafiğine açık kısmında bakımsız binaların neden olduğu görüntü kirliliği son bulacak.