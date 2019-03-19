Görünürlüğü yüksek olan trafik kıyafetleri

Haber: Kasım ŞAHİN

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte trafik ekipleri de yeni kıyafetlerine kavuştu. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı yeni trafik resmi kıyafetlerinin kullanımı 81 ilde uygulamaya sokuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de dün itibariyle yüksek görünümlü kıyafetlerle görev yapmaya başladı.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; “Kıyafetler her mevsime göre tasarlandı. Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarına parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği, görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşu ve özellikle de trafik sizin görünmeniz kadar karşı tarafı da görebilmeniz üzerine kurulu. Trafik polislerimizin zaman zaman yol kontrollerinde fark edilmemelerinden kaynaklı, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda mağdur olduğunu hatta çokça personelimizin hayatını kaybettiğini de biliyoruz. Bu yeni kıyafetler hem görünürlüğü hem son derece sağlıklı şekilde dizayn edilmiş olmaları açısından ve trafik polisimizin bugüne kadar kullandığı özellikle kravat ve benzeri giysilerinin çalışmalarını engelleyici yönü açısından son derece yararlı olacak. Görünürlük yönüyle de vatandaşımızın algısı yönüyle de oluşturacağı sempati yönüyle de inanıyorum ki trafik hizmetlerinde katkı sağlayacak” dedi.