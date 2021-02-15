“Görüş geldikten sonra hızlıca karar alınacak”

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz hafta öğrenci ve akademisyenlere yönelik gerçekleştirilen ‘pandemi döneminde uzaktan eğitim’ anketine ilişkin açıklamalarda bulundu. YÖK Başkanı Saraç açıklamasında, üniversitelerde bahar dönemi eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanlığının görüşünü beklediklerini belirtti.

Yekta Saraç açıklamasında, "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgın dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk. Bu anket katılımcı sayısı bakımından, ‘ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi’ olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece yüzde 11’i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir” dedi.

“GELECEK GÖRÜŞ İSTİKAMETİNDE KARARLAR ALINACAKTIR”

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına dahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulduğunu hatırlatan Saraç ayrıca, “Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

Anketimize gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 bin öğrencimiz ile 29 bin öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta Rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililer ile paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır” ifadelerini kullandı.