Görüş mesafesi 15 metre

Sis nedeniyle 12 kilometrelik 900 rakımlı geçiş güzergâhında görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Görüş mesafesi 15 metre

Haber : ESRA ÖZTÜRK

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini yoğun sise bıraktı. Kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Güzergah üzerinde bulunan uyarı lambaları 24 saat aralıksız ikaz durumunda yanıp sönüyor. Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. 

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 15:20
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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