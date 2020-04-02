Görüşemedikleri dedelerine mektup yazdılar

Haber: Aysun Beykoz

Kuruçay Mahallesi'nde oturan Gülizar(10) ve Medine Özcan(6) kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemedikleri dedelerini özledi. Kardeşler, dedelerine olan özlemlerini dile getirdikleri bir mektup yazdı. Dedelerinin risk grubunda olduğunun farkında olan kız kardeşler, onunla görüşmemenin daha iyi olduğuna karar verdi. 2 kız kardeş, yazdıkları mektubu jandarma aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi. Gülizar ve Medine kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma ekiplerine durumu anlattı, mektubu dedelerine göndermek istediklerini söyledi. Mektubu yerine ulaştıracaklarına söz veren jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Ekipler ayrıca, küçük kızlara koronavirüsten korunma konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Devletimiz milletimiz var olsun”

Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekibi, torunlarının yazdığı mektubu teslim etti. Dursun Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu. Jandarma ekipleri, 65 yaşın üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Dursun Dikmen'e bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini söyledi.