Görüşmeler olumlu geçti

Haber: Esra ÖZTÜRK

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, ASECA (Ankara-Seul Ekonomik İşbirliği Derneği) CEO’su Hyo Kim, Yetkili Danışman Ph.D. DongWook Lee, Genel Sekreter Hamdi Tavşan, ASECA Türkiye Başkanı Üstüner Tavşan ve beraberindekilerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Yapılan görüşmede Bolu ile Güney Kore firmaları arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme yönelik yapılabilecek müşterek çalışma ve faaliyetler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. TSO Başkanı Türker Ateş, heyete Bolu’nun ekonomik ve sektörel yapısı, şehrin yatırım strateji ve olanakları hakkında bilgiler verdi. Ateş ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlatılan Bolu’nun ihraç ürünler kataloğunu konuklara takdim etti.

Görüşmede ASECA CEO’su Kim ise ASECA’nın çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili Başkan Ateş’e bir sunum yaptı.