“Göstermelik yardımlardan hiç kimse yararlanamıyor”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Esnafın içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade eden Ahmet Örnekbaş gün geçtikçe kötüleşen esnafın halinden iktidarın haberinin olmadığını söyledi. Örnekbaş ayrıca, devlet eliyle esnafa yapılacak destek paketlerinden esnafın büyük çoğunluğunun faydalanamadığının altını çizdi.

“İKTİDARDA SORUMLULUK BİLİNCİ YOKTUR “

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada, “Esnafımızın durumu maalesef içler acısı hale gelmiştir. Artan vergiler ve giderler sebebiyle esnafın omzundaki yük gün geçtikçe artar olmuştur. Birçok esnaf dünyayı saran korona etkisiyle ve ülkemizde korona öncesi gerilemeye başlayan ekonomi sebebiyle kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. İşine devam eden esnafın büyük çoğunluğu çok büyük borç yükü altındadır. Esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. Sanayici çiftçinin ürettiğini satar dolayısıyla üretimin devamını sağlar. İstihdam yaratır ve esnafın sağlam durmasını o ülkenin yöneticileri sağlamak zorundadırlar. Ancak bu sorumluluk bilinci mevcut iktidar da yoktur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin nezdinde bizlerde esnafımızı kapı kapı ziyaret etmeye devam ediyoruz ve karşılaştığımız tablo hiç değişmiyor. Esnafımız gırtlağına kadar borç içindedir” dedi.

“ESNAFIMIZ İLK BAŞVURUDA ELENMEKTEDİR”

İktidar tarafından açıklanan esnaf destek paketlerinin göstermelik bir noktada kaldığını belirten Örnekbaş, “Esnafımızın büyük çoğunluğu bu destek paketlerinden bırakın faydalanmayı ilk başvuru sürecinde elenmektedir. Esnaf kelimenin tam anlamıyla sahipsiz ve çaresiz kalmıştır. Televizyon ekranlarında söylenen yanlış enflasyon rakamlarını artık vatandaşımız yutmamaktadır. Markette bir file doldurmak için nerdeyse maaşının yarısını vermek zorunda olan bu halk günü geldiğinde gerekli dersi insanımızı bu hale getirenlere verecektir” ifadelerini kullandı.