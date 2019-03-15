Göynük 2. Etap TOKİ ilave başvuru alımına başlandı

Haber: Gönül Olutürk

Son Başvuru Tarihi 19 Nisan olan konutlar için 2+1 ve 3+1 evlerin değerleri ve başvuru bedelleri belirlendi. 2+1 Konutlar için Başvuru Bedeli 500.00 TL olarak belirlenirken Konut Tahmini Bedeli ise 159.800,00 TL olarak belirlendi. 3+1 Konutlar için belirlenen Başvuru Bedeli ise 1.000.00 TL olarak açıklanırken Konut Tahmini Bedeli ise 240.640,00 TL olarak belirlendi.

Göynük Belediyesi’nden yapılan açıklamada daha önce başvuru yapanlar öncelikli konut satın alma hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu kampanyaya başvuran konut alıcıları söz konusu projede Yedek Alıcı olacakları söylendi. Başvuru ücretleri ve taahhütnamelerin Ziraat Bankası Göynük Şubesi aracılığıyla yapılacağı belirtilirken, ilave başvuru işlemleri için Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabileceği söylendi.