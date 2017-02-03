1999 yılında İtalya’da kurulması ile yayılmaya başlayan ve dahil edilen bölgelerin turizmine büyük katkı sağlayan kelime kökeni İtalyanca "Citta (Şehir)" ve İngilizce "Slow (Yavaş)" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, "Sakin Şehir" ağına çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklık için 70 kriteri sağlayan Göynük de dahil oldu.

Bu yıl 21.’si düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda(EMITT) Cittaslow’un İtalya’da bulunan merkezinden müjdeli bir haber aldıklarını belirten Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer: “3 yeni Sakin Şehrimiz daha onaylandı. Bunları da önümüzdeki hafta Şavşat’ta düzenlenecek Cittaslow Türkiye toplantısında açıklayacağız” dedi. (BMA)