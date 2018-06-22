Haber: BMA

24 Haziranda gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, ilimiz Göynük ilçesinde giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Coşkunyürek’i, Belediye Başkanı Kemal Kazan ve vatandaşlar karşıladı. İlçede vatandaşlarla bir araya gelen Coşkunyürek, ilk olarak Belediye tarafından ilçe merkezine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Coşkunyürek, ilçe merkezinde ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Coşkunyürek, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde destek istedi.