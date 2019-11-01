Göynük Belediyesi durdurak bilmiyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede Sofuali Mahallesi, Hacıapdi Mahallesi ile Spor Kompleksi çevresinde yol, düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yaptı.

SOFUALİ’DE YOL ÇALIŞMASI

Göynük Belediyesi ekipleri tarafından devam edilen çalışmalar kapsamında Sofuali Mahallesinde yeni imara açılan yollarda mıcır serim işlemleri tamamlanarak araç kullanımına açıldı. Sofuali Mahallesinde ayrıca Yüceller Sokakta yaşanması muhtemel su baskını olaylarına karşı mevcut kilit parke sökülerek betonlama çalışması yapıldı. Yağmur sularının direnajını sağlayan mevcut mazgal da yenilenerek montajı gerçekleştirildi.

HACIAPDİ’DE PARK YENİLEME

Ekipler Hacıapdi Mahallesi Endife Caddesinde ise çocuk parkında devam eden yenileme çalışmaları kapsamında yürüyüş alanı kilit parke kaplama çalışmaları ve oyun gruplarının yerleştirileceği alanlarda betonlama çalışmalarını tamamladı. Parka ayrıca fitness aletleri montajı ile kamelya yapılırken peyzaj düzenlemesinin ardından da park vatandaşların kullanımına açılacak.

SPOR KOMPLEKSİNDE İYİLEŞTİRME

Belediye tarafından son olarak ise Göynük Belediyesi Spor Kompleksi içerisinde yer alan mevcut kapalı halı saha çevresinde yürütülen iyileştirme ve düzenleme çalışmaları kapsamında halı saha etrafında betonlama ve yeni oturma alanları montaj çalışmaları tamamlandı.