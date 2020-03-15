Göynük Belediyesi iş başında

Haber: BMA

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüse karşı gerek il merkezimizde gerekse ilçelerde tedbirler belediye ekipleri tarafından alınmaya başladı. Koronavirüse karşı harekete geçen Göynük Belediyesi ekipleri ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, Başkanımız Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde toplum sağlığını korumak adına korona virüsü ve enfeksiyon hastalıklarına karşı ilçemizde kamu binaları, camiler, türbeler, cezaevi, ilçe terminali, ilçe stadı, spor salonu, umumi tuvaletler, park ve sokaklarda belediye ekiplerimiz, dezenfekte ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.