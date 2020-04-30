Göynük Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehir merkezinde, cadde ve sokaklar, çöp konteynerleri, kamu binaları ve çevrelerinde insan sağlığına zararlı olmayan ilaçlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye temizlik işleri ekiplerince aynı zamanda belirlenen alanlarda çim biçimi, yol yıkama ve süpürme çalışmaları özenle yürütülüyor.

Çalışmalarla ilgili Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgının ciddiye alınması, vatandaşlarımızın da kişisel yaşamlarında gerekli önlemleri almalarını ve evlerinde kalmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 12:59