Göynük Belediyesi YÖREX’te

Haber: BMA

Antalya’da 23 Ekim Çarşamba günü bu yıl 10. kez kapılarını açan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Göynük Belediyesi de yerini alarak aldı. Göynük Belediyesi açtığı stantlarda ilçeye özgü ürünleri sergiliyor. Büyük ilgi gören fuar ile ilgili Göynük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması, tüketilmesinin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin artırılması ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında bu yıl onuncusu düzenlenen YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından tahsis edilen stantlar aracılığıyla Bolu standında Göynük Belediyesi olarak yöresel ürünlerimizi tanıtmak üzere yerimizi aldık. Belediye Başkan Yardımcımız Samet Çetinbaş ve belediye personelimiz Onur Alcan’ın ilçemizi temsil ettiği fuarın ilk gününde fuarda birlikte yer aldığımız komşu ilçemiz Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ve Mudurnu belediyesi yazı işleri müdür v. Engin Ersoy standımızı ziyaret etti. Coğrafi İşaretli Göynük Bombay Fasulyesi, Göynük Eriği, Uhut, Kekik Suyu Alıç Suyu, Göynük Kolonyası ve Bolu İlimizin ilk tescilli coğrafi işaretli ürünü olan Göynük Tokalı Örtmesini tanıttığımız YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarında yer alan standımıza herkesi bekliyoruz.”