Göynük Belediyesinden hijyen önlemi

Haber: BMA

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte atılan normalleşme adımları vatandaşların kısmen de olsa rehavete kapılmasının önünü açtı. Bu durumun önüne geçmek isteyen Göynük Belediyesi, vatandaşların hijyen kurallarına dikkat etmesi için çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından ilk etapta ilçenin belirlenen bölgelerine vatandaşların kullanması için pedallı mekanik sistem el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. Konuyla ilgili Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüm dünyayı olduğu gibi Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası Cumhurbaşkanlığı normalleşme planının açıklanması ile ilçe merkezinde vatandaşlarımızın kullanımı amacıyla Başkanımız Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda ilçemizin muhtelif alanlarına pedallı mekanik sistem el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.”