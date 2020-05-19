Göynük Belediyesi’nden kandil simidi

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanlığı, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla ilçedeki vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koranavirüs salgını nedeni ile İbadethanelerimizin kapalı olduğu bu günlerde, Kadir Gecesi münasebeti ile Göynük Belediyesi olarak ilçe merkezinde bulunan tüm evlerimize kandil simidi ikramında bulunduk. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirildiği, Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecenizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan Niyaz ederiz” ifadelerine yer verildi.