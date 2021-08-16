Göynük Belediyesine İşçi Alınacak

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Göynük belediyesi kadrolu işçi alımı ilanları için başvuru gerçekleştirecek olan adayların belediye tarafından bildirilmiş olan bütün başvuru şartlarını taşıması gerekmekte

BAŞVURU BİLGİLERİ NEDİR?

Göynük belediye personel alımı ilanları son başvuru tarihi 17.08.2021 olarak bildirildi.

Adaylar başvurularını aşağıda yazılı olan adres üzerinden online yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kamu işçi alımı için başvuran şahısların 18-60 yaş arası ve en a ilkokul mezunu olması şartı bulunmakta.

Bolu iş ilanları kapsamında başvuru yapacak olan adayların Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Göynük belediye işçi alımı için başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Göytur kuruluşu kamu personel alımı ilanları için başvuran herkesin askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Bolu şehri Göynük ilçesi kamu iş ilanları için başvuracak vatandaşların görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Daimi işçi alımı ilanı için bütün adayların sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor.

KAMU İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi.

Mezun olunan eğitim kurumunun diploması.

Sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi.

Sağlık Raporu.

Adli sicil belgesi.

Askerlik durum belgesi.

İkametgah Belgesi.

SGK hizmet dökümü.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 09:57