Göynük Belediyespor moral depoladı

Haber: N. Halid Altundal

Bölgesel Amatör Lig’te mücadele eden Göynük Belediyespor için, Göynük Belediyesi tarafından Dayanışma Gecesi düzenlendi. Geceye Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Akgün, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, MHP İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, Göynük Belediyespor Yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Ramazan Musluk, sporcular ile çok sayıda Göynüklü ve Bolulu vatandaş katıldı. Programda konuşan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Takımımız BAL liginde. Gençlerimiz maşallah çok hevesli ve heyecanlı. Bizler de onlara tam destek olabilmenin gayretindeyiz inşallah. Göynük’ümüz biliyorsunuz, Akşemseddin Hazretleri diyarı, kültürü ile çok önemli. Şu anda belirli bir noktaya getirdik. İnşallah sporumuzla beraber daha önemli noktalara getirmeyi arzu ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. BAL liginde bulunmamızı önce Fatih kardeşimize, dolayısıyla Erol kardeşimize, Mehmet kardeşimize ve daha birçok kardeşimize borçluyuz. İnşallah sporda da diğer konularda da başarılar göstereceğiz” dedi.

Çankaya’nın konuşmasının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından çalan müzikle eğlenceli bir gece geçiren katılımcılar halk oyunları ekibinin gösterisini ilgiyle takip ettiler. Düzenlenen dayanışma gecesinde gönüllerince eğlenen Göynük Belediyespor oyuncuları yapacaklar maçlar için moral depoladılar.