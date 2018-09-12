Haber: S. Özge Yücel

Yönetmenliğini Faysal Soysal’ın üstlendiği usta ve tanınmış oyunculardan ve güçlü bir teknik ekipten oluşan filmin tamamı Göynük’te çekilecek. Filmin çekimlerinin yaklaşık bir ay sürmesi ve Göynük için de muazzam bir tanıtım vesilesi olması bekleniyor. Göynük Kaymakamı Ahmet Tozlu film ekibi ile yemekte bir araya gelerekekibe başarılar ve kolaylıklar diledi. Elden gelen tüm imkanlarla ilçe olarak Ceviz Ağacı filminin arkasında durulmasını ümit ettiğini ifade etti.



