Göynük, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

Haber: BMA

Göynük Belediyesi 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium İnternational Convention&Exhibition Center’da düzenlenen II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde stant açarak yöresel ürünlerini tanıttı. Göynük Belediyesi, ‘Anadolu’dan Dünyaya’ teması altında coğrafi işaretlerin iktisadi kalkınmaya sağlayacağı faydalar konusunda farkındalık yaratılması, ülkemizin üretim ve ticaret hacminin arttırmasına katkıda bulunması hedefiyle bu yıl 2.si düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıllarda tescili gerçekleştirilen coğrafi ürünlerle yer aldı. Zirvede Göynük, Bolu ilinin ilk tescilli coğrafi işaretli ürünü olma özelliği taşıyan başta ‘Göynük Tokalı Örtmesi’ olmak üzere ilçeye özgü yöresel ürünleri açtığı standlarda katılımcılara tanıttı. İlçeyi tanıtmak üzere Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş ve beraberindeki heyet zirveye katıldılar.