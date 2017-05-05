Haber: Esra Öztürk

Cittaslow-Sakin Şehir Göynük’ün, geleneksel el sanatlarını ve kültürel zenginliklerini eğitimli kadınlar yaşatacak. Göynük Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar canlandırmak ve hayata kazandırmak amacıyla açtığı ‘El Sanatları Eğitim Merkezi’ ilk mezunlarını verdi. Göynük’ün geleneksel el sanatlarından biri olan ‘mekik dokuma’ eğitimini tamamlayan 14 kadın kursiyer sertifikalarını törenle aldı. Tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için çalıştıklarını belirten Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan, “Köklü bir geçmişin mirasçıları olarak, değerlerimizi korumak, gelenek-göreneklerimize, el sanatlarımıza tüm kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak birincil görevimiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle Göynük Belediyesi tarafından açılan ‘El Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Göynüklü kadınlara meslek sahibi olmaları amacıyla ‘Tokalı Örtme’nin de dokuması olan mekik dokuma eğitimi verildi. İki aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 14 kadın kursiyer sertifikalarını Belediye’de düzenlenen törenle Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Elaydın ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahattin Yüksel’den aldı. Böylece kursiyerler, Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen Göynük’ün özgün el sanatı olan ve başörtüsü olarak kullanılan Tokalı Örtme’nin de yapıldığı mekik dokumasını tüm incelikleriyle öğrendi. Eskiden sadece başörtüsü olarak kullanılan ve coğrafi işareti Göynük Belediyesi adına tescillenen Tokalı Örtme’ye son yıllarda yeni soluk getiren Göynüklü kadınlar, çanta, fular, şömentabla, masa örtüsü, peşkir, bluz ve elbise çalışmalarıyla da geleneksel el sanatına farklı bakış açıları kazandırıyor.

“KADINLARIMIZI ALTIN BİLEZİK SAHİBİ YAPTIK”

Akşemseddin Diyarı Göynük’ün zengin kültürel değerlerini yaşatmak için Göynüklülerle el ele verdiklerini vurgulayan Başkan Kazan, bu amaçla Belediye olarak ‘El Sanatları Eğitim Merkezi’nde kadınlar için kurslar düzenlediklerini kaydetti. Kazan, verilen eğitimlerle hem geçmişten günümüze ulaşan kültürel mirasa sahip çıkıldığını hem de kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına aracılık edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geçmişten gelen el sanatları ile kültürümüzün devam ettirildiğini ve nesilden nesile aktarıldığını görmek bizi gururlandırıyor. Köklü bir geçmişin mirasçıları olarak değerlerimizi korumak, gelenek-göreneklerimize, el sanatlarımıza tüm kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak birincil görevimiz. Bu amaçla hizmete sunduğumuz El Sanatları Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi. Mekik Dokuma Kursu’nda 14 kadınımız, usta öğretici öncülüğünde 480 saatlik eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Toplumumuzun kalkınmasında ve ilerlemesinde en değerli varlığımız olan kadınlarımızın rolü büyük. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden bu yana kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalar geliştiriyoruz. ‘El Sanatları Eğitim Merkezi’nde açtığımız kurslarla kadınlarımızın hem kendilerini geliştirmelerini sağlıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaları için bir kapı açıyoruz. Hedefimiz azimleri ve başarılarıyla öne çıkan kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri. Bunun için de el sanatlarını daha iyi tanımalarına ve öğrenmelerine vesile oluyoruz. El Sanatları Eğitim Merkezimiz ile birlikte Göynüklü kadınlarımızın, coğrafi işareti Belediyemiz adına tescillenen tokalı örtme gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrar canlandırmalarına ve hayata kazandırmalarına destek olurken, günlük aldıkları ücret ile de bütçelerine katkı sağlamalarına vesile olduk. Göynüklü kadınlarımızı altın bilezik sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlarımızın üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Böyle bir imkanın oluşturulmasında yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Azimle öğrenen ve kendini geliştirmeye açık kadınlarımızı da canı gönülden tebrik ederim.”

“EL SANATLARIMIZI TANIDIK VE ÖĞRENDİK”

Kurs sonunda sertifikalarını alan Göynüklü kadınların mutluluğu ve heyecanı da görülmeye değerdi. “Geleneksel El Sanatları Merkezi ile hem el becerilerimi geliştirdim hem de yeni dostluklar kazandım” diyen kursiyer Duygu Üstündağ, “Göynükümüze böyle bir merkezin açıldığını duyduğumda hemen kayıt yaptırdım. Evde oturup sadece ev işleri ve çocuklarıyla uğraşan kadınların mutlu ve verimli olmadığı; sosyal hayatta da üretkenliklerini ortaya koymalarının önemli olduğu kanaatindeyim. Çocuklarına doğdukları andan itibaren öğretmenlik yapan kadınların önce kendilerini geliştirmesi gerekir. Burada aldığımız eğitim sayesinde geleneksel el sanatlarımızı daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Kursa geldiğimiz her günümüz ilk günkü gibi heyecanlı ve zevkliydi. Yeni dostluklar kazandık, birbirimize her konuda yardımcı olduk. Bir yandan öğrenmemize, diğer yandan da aile bütçemize katkıda bulunmamıza fırsat sağlayan, bu kursu bizlere sunan herkese teşekkür ederim. Umarım gelecek nesiller de geçmişine sahip çıkarak kültürünü ve değerlerini yaşatır” şeklinde konuştu.