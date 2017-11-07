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07 Kasım 2017 Salı
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    • Göynük Gökçesaray Barajı tamamlandı

    DSİ Bolu’ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

    07 Kasım 2017 Salı 11:13
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    Göynük Gökçesaray Barajı tamamlandı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bolu ilinin de nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunan Bolu ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 160.000 kişiye ilave içmesuyu temin edilmesi, 50.820 dekar zirai alanın sulamaya açılması, 38 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 154,73 MW’a çıkarılması ve 430,6 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. ’dedi.

    İlimizde bir Barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Genel Müdür ACU; “Bolu Göynük Gökçesaray Barajnı tamamladık. Ülkemizin incisi, tarihi ve turistik öneme sahip, Akşemseddin Han Hazretlerinin kabrine de ev sahipliği yapan Bolu İli Göynük İlçesinde tamamlanan Göynük Gökçesaray Barajında depolanacak su ile 3.960 dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız” dedi.

    “KÖYDEN ŞEHRE GÖÇ AZALACAKTIR”

    Temelden yüksekliği 42,83 metre, 1,25 milyon m3 biriktirme hacmine sahip, Bolu Göynük Gökçesaray Barajının tamamlanması ile 2017 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3,2 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Genel Müdür ACU;’’ Gökçesaray Barajı ile Gökçesaray, Hacımahmut ve Ekinciler Köylerine ait tarım arazileri borulu şebeke ile sulanacaktır. Sulanacak arazilerde oluşacak verim ve gelir artışı ile köylerin sosyo-ekonomik gelişmesi hızlanacak ve köyden şehre göç azalacaktır. DSİ olarak Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir” dedi. DSİ Genel Müdürü Murat Acu;‘’Son olarak bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.

    Anahtar Kelimeler: DSİ, Bolu’ya, Yaptığı, Yatırımlarla, Münbit

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