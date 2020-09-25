Göynük güzelleşiyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ekipleri ilçede güzelleştirme çalışmaları kapsamında Cuma Mahallesi Aksungur Caddesini aydınlatma ışıklarıyla donattı. Çarşı merkezine yapılan dekoratif aydınlatma çalışması caddeye yeni ve hoş bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Sakin şehir olan ilçemizin turizm potansiyeli arttıkça belediye olarak güzelleştirme çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde belirlenen cadde ve sokaklarımızı yeni bir görünüme kavuşturmak adına vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak çalışıyoruz” dedi.