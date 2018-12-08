Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizin Göynük ilçesinde artçı depremler panik yarattı. Himmetoğlu köyünde saat 13.15.06’da 1.8, hemen ardından Demirhanlar köyünde saat 13.17.22’de 1.6 şiddetinde, bu depremin 6 saniye sonra Aşağıkınık köyünde saat 13.23.08’de 1.7 ve son Himmetoğlu köyünde 9 saniye sonra saat 13.24.43’de 1.6 şiddetinde 4 deprem meydana geldi.

9 saniye içeresinde Göynük’ün üç köyünde meydana gelen depremlerde vatandaşlar tedirgin olurken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.