Göynük ışıl ışıl oldu

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ekipleri çarşı merkezi ve Arasta Çarşısının ardından ilçe şehir giriş takı ile Atatürk Anıtı arasında bulunan güzergahtaki bulvar üzerinde bulunan billboardlarda dekoratif aydınlatma ve ledli ışıklandırma çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte ilçe merkezi ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

“LED LAMBALAR TASARRUF YAPMAMIZA YARDIMCI OLUR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Çankaya “Bu aydınlatma sistemi ile şehir merkezimiz daha güvenli ve güzel bir görünüme kavuştu. LED lambalar halojen ve enkandesan lambalar ile karşılaştırıldığında daha düşük enerji tüketimine (%90 daha az enerji tüketirler) ve çok uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bu sayede elektrik faturasında ciddi miktarda tasarruf yapmamıza yardımcı olarak operasyonel maliyetleri düşürürler. Çok uzun ömürlü oldukları için lamba değişikliği yapılmasına daha az ihtiyaç duyarlar, ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.