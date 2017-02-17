Haber: BMA

Göynük Belediyesi bünyesinde hizmet veren “El Sanatları Eğitim Merkezi” unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasını ve kültürel değerlerin devam ettirilmesi için çalışıyor. Eğitim merkezi ile aynı zamanda Göynüklü kadınlara hem maddi hem de manevi destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, “Kadınlarımızın kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak ve üreten kadın sayımızı arttırmak için çalışıyoruz. Kadınlarımız ürettikleri eserlerle geçmişi geleceğe taşıyan kültür ve sanat elçilerimiz olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle Göynük Belediyesi tarafından açılan, 1 usta öğretici ve 13 kursiyerle faaliyete gösteren El Sanatları Eğitim Merkezi’nde, kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kursa katılan kadınlara Göynük’ün kendine has dokuması olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen ‘Tokalı Örtme’ eğitimi veriliyor. ‘Mekikcik, Asker Başı, Kaynana Gülü, Elti Çatlatan ve Kaymakam Başı’ gibi farklı desen ve renklerde tokalı örtme yapmayı öğrenen ve üreten kadınlar yaratıcılık konusunda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması için önemli bir platform oluşturan El Sanatları Eğitim Merkezi’nde Tokalı Örtme’nin çanta, fular, şömentabla, masa örtüsü, peşkir, bluz ve elbiseye uyarlandığı özgün el sanatı ürünleri de üretiliyor.

AMACIMIZ GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ KURMAK

Göynük’te kadınların geçmişte yaptıkları örtü ve oyalarla duygularını ifade ettiklerini belirten Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, “Onlara sahip çıkmak, tarihi, kültürel mirasımıza ve değerlerimize de sahip çıkmaktır. Manevi mirasların, kültürel ve sanatsal değerlerin kaybolmaması için çaba harcıyoruz” dedi. Kazan ayrıca: “Kadınlar, ne verirseniz, onu en güzel haliyle size sunar. Eğitimde kadınlarımıza daha fazla fırsat vermeliyiz. Çünkü kadınların yetiştirdiği nesiller, dolayısıyla kadınlarımız geleceğimize yön veriyor. Geçmişten geleceğe köprü kurmak ve kadınlarımıza istihdam imkanı sağlamak, eğitim ve öğrenme fırsatı oluşturmak amacıyla, Göynük Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle El Sanatları Eğitim Merkezi’ni kurduk ve kadınlarımızın hizmetine sunduk. Göynüklü kadınlarımıza hem maddi hem de manevi destek sağlamak istedik. İşi bilen ve öğrenmeye hevesli kadınlarımız burada dostluk çerçevesinde deneyimlerini ve bilgilerini birbirleriyle paylaşıyor. Bizi biz yapan kültürel değerlerimizi, el sanatlarımızı unutturmamak ve genç nesillerin de öğrenmesini sağlamak için açtığımız merkezimizde, kadınlarımız iş öğrenmenin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’ndan günlük 20 lira ücret de alıyor. 26 hafta süren kurslarda günde 8 saat eğitim alan kursiyerler, kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığından ve belediyeden onaylı “Mekik Dokuma” sertifikasına da sahip oluyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan ve kendini geliştiren kadınlarımızın el emeği göz nuru ürettikleri el işleri sayesinde özgüvenleri de artıyor. Kadınlarımızın kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak ve üreten kadın sayımızı arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği için herkesin üretime ve eğitime katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Ürettikçe büyüyeceğiz. Tarihimize, kültürümüze de sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

TOKALI ÖRTME BENİM ALTIN BİLEZİĞİM

El Sanatları Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olan Hacer Kaya da el işi bilmenin ve El Sanatları Eğitim Merkezi’nin kendisine kattıklarını belirterek, “Başta Belediye Başkanımız Sayın Kemal Kazan olmak üzere bu kursu hizmete açan ve kadınlarımızın meslek sahibi olmasına imkan sağlayan herkese teşekkür ederim. Ben 16 yaşımdan beri tokalı örtme başta olmak üzere birçok el işi yapıyorum. Babaannemden bana kalan en değerli miras el sanatları. Bu sanat benim altın bileziğim. Bu sayede siparişler alıyor ve ürettiğim dokumalardan gelir elde ederek aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Şimdi de eğitim vererek hem bildiklerimi pekiştiriyor, hem de başkalarına yardımcı oluyorum. Eğitime katkı sağlamak ve başkalarını da bilgilendiriyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kursiyerlerimizin de kısa sürede eğitim verecek düzeye geleceğine inanıyorum. Böylece el sanatlarımız nesilden nesile aktarılacak. Kadınlar bilgilendikçe eğitim düzeyimiz gelişecek ve daha bilinçli nesiller yetişecek” dedi.