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14 Mayıs 2017 Pazar
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    • Göynük karayolu çalışmalarında çifte bayram sevinci yaşayacak

    AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Bayraktar ve Mümtaz Altınbaş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'u Başkent'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

    14 Mayıs 2017 Pazar 11:51
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    Göynük karayolu çalışmalarında çifte bayram sevinci yaşayacak

    Haber: BMA

    Göynüklü siyasiler, Meclis'teki çalışma odasında bir araya geldikleri Milletvekili Ercoşkun'a ilçedeki ulaşım yatırımlarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve devam eden çalışmalar üzerine Ercoşkun'la istişarelerde bulundu.

    Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde Göynük mesaisi

    Milletvekili Ercoşkun, taleplerini dinlediği siyasilerle birlikte daha sonra Karayolları 4'ncü Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Milletvekili Ercoşkun, beraberindeki siyasilerle Göynük'te hayata geçen ulaşım yatırımlarının başarıyla tamamlanması noktasındaki hedefle Bölge Müdürü Öner Özgür'le bir araya gelerek, taleplerini aktardı ve görüşme sonunda bölgede devam eden ulaşım yatırımları konusunda hedeflenen sonucu elde etmeyi başardı.

    “Ramazan Bayramı'na yetiştirmeyi hedefliyoruz"

    Milletvekili Ercoşkun, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı öncesi, Göynüklü hemşehrilerimize önemli bir müjde vermek istiyorum. Bolu-Göynük karayolundaki yol çalışmaları artık son aşamaya geldi. Göynüklü vatandaşlarımızın yakından bildiği cezaevi mevkisine kadar ki yol çalışmaları Allah'ın izniyle Ramazan Bayramı öncesi tamamlanmış olacak ve satih kaplama asfaltla bu yolu bayramda vatandaşlarımızın kullanımına inşallah açmış olacağız" dedi.

    "Çalışmaların kalanını Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'ndaki ulaşım yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu yolun bayrama yetişmesi oldukça önemliydi. İnşallah elbirliğiyle bu süreci tamamlayacağız. Daha sonra da cezaevi mevkisinden Göynük'e kadar olan kısmı da Kurban Bayramı'na kadar tamamlamış olacağız. Bu vesileyle gerçekten hizmetin en iyisini hak eden Göynük halkımıza gecikmeli de olsa, bu ulaşım yatırımını kazandırmış olacağız. Bu önemli yatırımın vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

    Milletvekili Ercoşkun ayrıca, taleplerine sağladığı katkı ve destekten dolayı Karayolları 4'ncü Bölge Müdürü Öner Özgür'e ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek’e teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Göynük, İlçe, Başkanı

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