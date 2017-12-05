Haber: Aysun BEYKOZ

Orhan Gazi Karakaş Başkanlığında kış şartları ve karla mücadele çalışmaları toplantısı yapıldı. Toplantıya Beypazarı Karayolları 43. Şube Şefi Ali Konakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bora Topçu, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Dinç ve Kurum Amirleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda kış döneminin ve mevsim şartlarının ağır geçmesi nedeniyle alınacak tedbirler, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konular görüşüldü. İnsan hayatının önemli olduğunu belirten Kaymakam; "Malum, bölgemizde kış mevsimi ağır geçiyor. Burada alınan kararlar, insanlarımızın can ve mal güvenliği içindir. Bu sebeple kış mevsiminde herhangi bir aksaklık olmaması için kurum yetkilileriyle gerekli görüşmeler yapıldı. İnşallah sorunsuz bir kış mevsimi geçirmeyi arzu ediyoruz." dedi.