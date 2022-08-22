Göynük Kaymakamı Gür’den mesaj

Haber: C. Kutay Aykan

Göynük Kaymakamlığı görevine başlayan Ferhat Gül, ilçe halkına şu mesajı gönderdi; “Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Göynük ilçesinde göreve başlarken, sizlere hizmet etmenin onur ve mutluluğu içerisinde tüm Göynük vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Burada, kaymakamlık görevini yaptığımız sürece; “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN” düsturu ile insan odaklı bir anlayışa sahip olacağız. İlçemizin yatırım, projelerini ortak akıl çerçevesinde ve birlik, beraberlik içerisinde yürüteceğiz.

Bu görevi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışıyla, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanılır bir Göynük için yapılacak çalışmalar önceliğimiz olacağını belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür eder, Göynük hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim.”