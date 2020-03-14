Göynük kongresi ertelendi

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde de görülmeyen başlanan coronavirüs vakaları ve virüse karşı alınan tedbirler AK Parti’nin gerçekleştireceği kongreleri de etkiledi. AK Parti Genel Merkezi tarafından 15 Mart Pazar günü yapılacak olan Göynük İlçe Kongresi ertelendi.

“GENEL MERKEZ TARAFINDAN İLERİ BİR TARİHE ERTELEMİŞTİR”

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir'in de katılacağını ilan ettiğimiz Göynük 7. Olağan İlçe Kongremiz, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından ileri bir tarihe ertelemiştir. Sağlık Bakanlığımızın coranavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir edeceği bir tarihe kadar ertelenmiştir. Göynük kongremizin organizasyonunda çok yoğun emek sarf eden İlçe Başkanımıza ve Göynük Teşkilatı Mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.