Göynük Ocak’tan ‘Ahde Vefa’ Gecesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

‘Ahde Vefa’ gecesi düzenleyen Göynük Ülkü Ocakları, Ülkücüleri Göynük’te buluşturdu. Göynük Ülkü Ocakları tarafından tertiplenen geceye Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, MHP teşkilatları, STK temsilcileri, ilçe ocak başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede konuşan Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, “Ahde vefa biz Ülkücüler için önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Milliyetçi Ülkücü camiaya emeği geçen, hizmet etmiş, duruşunu bozmamış, liderinin, davamızın izinden ayrılmayan tüm büyüklerimizin, arkadaşlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Bu güzel programa vesile olan başta Göynük Ülkü Ocakları Başkanımız Harun Durukan’a, yönetimine kısacası emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılar sahne alırken, gece MHP’ye ve Ülkü Ocaklarına emek vermiş isimlere Göynük Ülkü Ocakları tarafından hazırlattırılan plaketlerin takdim edilmesiyle son buldu.