Göynük ormanları kuruyor!



Haber: Okay Özcan

Yüzde 59'u ormanlarla kaplı olan ilimizde ağaçlarda kuruma hastalığı meydana geldi. Göynük ilçesinin Dedeler, Hasanlar ve Sarılar köyü mevkilerinde kurumuş durumda. 1 Haziran 2021 tarihinde Bolu Bölge Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde özellikle çam ağaçlarının kurumasına neden olan mantar hastalığının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı belirtilmişti. Fakat aradan 1 ay geçmesine rağmen ağaçlar yine aynı durumda kaldı.

Bolu Bölge Orman Müdürü Şaban Bıyıklı, mantar hastalığının sık ormanlarda ve ağaçların hava alamadığı yerlerde yayıldığına dikkati çekerek, "Bizler de çalışmış olduğumuz ortam gereği kimyasal mücadele kullanmak istemiyoruz. Kimyasal mücadele, çevredeki her türlü doğal dengeyi bozduğundan dolayı olabildiğince mekanik mücadeleyle bunları gerçekleştirmek istiyoruz” demişti.

Ayrıca kuruyan ağaçlarında takip edildiğini belirten Bıyıklı, “Bu gözlediğimiz ağaçlardan sağlığına dönenler, dönemeyecek olanlar var. Bunları daha fazla yaygınlaşmadan alıyoruz. Ormanlarımızın içerisini hava ve rüzgar girebilecek şekle getirmediğimiz takdirde buradaki iğne yapraklı ormanları kaybedeceğimizden endişe duyuyoruz. Tespit çalışmamızın sonucunda projemizi uygulayarak ormanlarımızı sağlığına kavuşturacağız” ifadelerini kullanmıştı.