Göynük panayıra hazırlanıyor

Haber: BMA

Kültürel ve tarihi özellikleri ile ilimizin uğrak yerlerinden biri haline gelen Göynük’te 10-14 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak Geleneksel Göynük Panayırı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Panayır kapsamında Belediye Meydanına lunapark kurulum çalışmaları başlarken panayır alanı olan Orhan Çalış Caddesinde de ön hazırlıklar yapılıyor.

Panayır hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise, düzenlenecek panayırla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kültürel ve tarihi güzellikleri ile dikkat çeken güzel ilçemizde halkımızın taleplerini karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hemşerilerimizin isteği üzerine geleneksel halk panayırının yeniden ilçemizde kurulması için girişimlere başladık. Çalışmalarımız sonucunda Göynük’ümüzde Geleneksel Panayırımızı düzenlemeye karar verdik. 10-14 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz panayırımız için alanlarda ekiplerimizin ve stant açmak isteyenlerin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimizi 10 Ekim Perşembe günü ilçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.