Göynük sallandı

Haber: Ceylan Beykoz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre ilimiz Göynük ilçesinde iki küçük sarsıntı meydana geldi. Kandilli verilerine göre 1,5 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 17.14’te Göynük’e bağlı Kayabaşı köyünde yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntının hemen sonrasında saat 17.26’da bu kez ilçeye bağlı Bulanık köyünde yerin 26.8 kilometre derinliğinde 1,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Göynük’te en son 4 Ocak’ta Himmetoğlu köyünde öğle saatlerinde 1,7 ve 1,5 büyüklüklerinde iki sarsıntı meydana gelmişti.