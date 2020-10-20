Göynük sarsıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Gece yarısı Merkez ilçeye bağlı Tatlar köyünde meydana gelen depremin ardından öğle saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Ahmetbeyler köyünde üst üste iki sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.57’de meydana gelen ilk sarsıntı yerin 8.4 kilometre derinliğinde 1.9 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci sarsıntı ise 2 dakika sonra 12.59’da yerin 9.4 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde meydana geldi. Oluşan sarsıntılar büyüklüğü ve derinlikleri dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi.