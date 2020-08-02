Göynük'te bayram bir başkadır

Tarihi Osmanlı kasabası olan ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Göynük, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Göynük'te bayram bir başkadır

Haber: N. Halid Altundal 

Bolu'daki önemli inanç turizmi noktalarından biri olan, zengin kültürel ve tarihi değerlere sahip Göynük, her dönem ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan ilçeye gelen tatilciler, Akşemseddin Hazretlerinin türbesine ziyarette bulunarak dua ediyor. Ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu tarihi konaklarla süslü sokaklarda gezinti yaparak yöresel ürünler alıyor. İlçenin en yüksek kesiminde bulunan Zafer Kulesi'ne çıkan vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bazı tatilciler ise Gazi Süleyman Paşa Camisi çevresinde bulunan dev çınar ağaçlarının gölgesinde vakit geçiriyor.


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https://www.youtube.com/watch?v=Si4dEbf6K6c&feature=share&fbclid=IwAR2n8b22fM71_cxs5CNm5jwb0xkiZNr5WBmF16BH8He0GAP7RpMuwwY4uYk

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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