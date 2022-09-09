Göynük'te korkutan samanlık yangını

Haber: Süleyman Kurt

Göynük ilçesi Çayköy'de yaşayan Nevzat S'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan samanlığı gören köy sakinleri 112 acil servise durumu ihbar etti. Köy sakinlerinin çağrısı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Zamanında müdahale edilen samanlık yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyümeden söndürülen yangında, samanlık hasar gördü.