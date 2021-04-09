Göynük üst üste sallandı

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 8 Nisan Perşembe günü öğleden sonra ilimiz Göynük ilçesinde 3 sarsıntı meydana geldi. Öğleden sonra meydana gelen sarsıntıların 2’si ilçeye bağlı Aşağıkınık köyünde meydana gelirken 1’i ise Kürnüç köyünde meydana geldi.

Kandilli verilerine göre ilk sarsıntı Aşağıkınık’ta saat 13.25’te yerin 8.1 kilometre derinliğinde 1.6 büyüklüğünde oldu. İkinci sarsıntı ise yine Aşağıkınık’ta saat 13.27’de yerin 8.9 kilometre derinliğinde ve 1.6 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 13.39’da ise Kürnüç köyü sarsıldı. Yerin 13.1 kilometre derinliğindeki sarsıntının büyüklüğü ise 1.8 olarak ölçüldü.